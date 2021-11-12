Россиянин убил жену и ее трехлетнего ребенка

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве жены и ее трехлетнего ребенка

В Оренбургской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены и ее трехлетнего ребенка, сообщает местное Следственное управление Следственного комитета России.

В одной из квартир в селе Кваркино Оренбургской области обнаружили тела 20-летней девушки и ее маленького ребенка. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан 25-летний житель села Кваркино», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина совершил убийство из ревности, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемого допрашивают. При нем обнаружили нож, являющийся предполагаемым орудием преступления.

Ранее стало известно, что в Астраханской области мужчина позвал знакомого помочь в оккультном ритуале и убил его, услышав критику. Он поехал в лес и взял с собой приятеля, приехавшего из Астрахани. В лесу знакомый подсудимого стал сомневаться в эффективности ритуала и негативно высказался о супруге мужчины. Перепалка перешла в драку, в ходе которой россиянин зарубил оппонента топором, накрыл тело ветками и сбежал.