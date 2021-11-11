Россиянин пытался вернуть жену оккультным ритуалом и убил знакомого

Россиянина осудили на 9 лет за убийство критиковавшего его оккультный ритуал знакомого

В Астраханской области россиянина, который позвал знакомого помочь в оккультном ритуале, а услышав критику, убил его, посадили на девять лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи установили, что житель Краснодарского края хотел вернуться к жене, проведя оккультный ритуал — ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.

26 апреля 2021 он поехал в лес и взял с собой приятеля, приехавшего из Астрахани. В лесу знакомый подсудимого стал сомневаться в эффективности ритуала и негативно высказался о супруге мужчины. Перепалка перешла в драку, в ходе которой краснодарец зарубил оппонента топором, накрыл тело ветками и сбежал.

Его задержали 29 апреля.

Суд Астраханской области приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый должен выплатить потерпевшей стороне два миллиона рублей.