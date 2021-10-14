Раскрыта личность подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью

Подозреваемой в ритуальном убийстве 15-летнего подростка под Рязанью оказалась трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Ее личность раскрыл Telegram-канал Mash.

Как рассказал ее сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов, спортсменка должна была оглушить его пасынка и потом нарисовать на его теле оккультный символ. Мужчина утверждает, что именно она ударила юношу ножом, а сам он впоследствии нашел его уже мертвым.

Ранее стало известно, что при обыске в гараже Цикунова нашли дипломат, в котором были записи с рунами и изображения валькирии (в скандинавской мифологии — воинственные девы, подбирающие павших воинов на поле битвы — прим. «Ленты.ру»).

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.