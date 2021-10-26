Полковник МВД рассказал о расследовании ритуальных убийств в СССР

В СССР ритуальные убийства были единичными, но расследовать их было сложно. Об этом во вторник, 26 октября, «Ленте.ру» рассказал член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

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«Чаще всего участников оккультных сообществ было крайне мало, и они строго соблюдали конспирацию. Раскрывали такие дела только обнаружив труп, выйдя на случайного свидетеля или через сеть агентов», — сообщил Черноусов.

По его словам, появление интернета с одной стороны упростило расследование подобных дел, а с другой — привело к росту их числа. Сегодня главная сложность в расследовании ритуальных убийств состоит не в том, чтобы выйти на след преступника, а в том, чтобы доказать его причастность к преступлению.

21 октября следствие предъявило обвинение фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. Согласно версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда. Обвиняемый заявил, что никто не собирался убивать мальчика и все вышло случайно.