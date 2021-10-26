Полковник МВД рассказал об особом отношении к ритуальным преступлениям в России

В России у следствия сложилось особое отношение к ритуальным преступлениям: по стандартной практике, их сводят к «абстрактной» статье 105 («Убийство») УК РФ. Об этом во вторник, 26 октября, «Ленте.ру» рассказал член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

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«Чаще всего такие преступления стараются квалифицировать как убийство на почве неприязненных отношений, умышленное убийство или убийство по неосторожности. Считается, что сатанизм, оккультизм и прочее может быть на Западе, но не у нас. Хотя это, конечно, не так», — сообщил Черноусов.

Ранее он рассказал, что в СССР ритуальные убийства были единичными, но расследовать их было сложно.

21 октября следствие предъявило обвинение фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. Согласно версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда. Сам обвиняемый заявил, что никто не собирался убивать мальчика и все вышло случайно.