Описаны странные события вокруг фигуранта дела о ритуальном убийстве под Рязанью

Женщина, которая тесно общалась с Владиславом Цикуновым — фигурантом дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области и по совместительству его отчимом, — описала череду странных событий, происходивших вокруг него. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Собеседница издания, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что Цикунов перебрался в поселок Стенькино около 20 лет назад, не рассказывал о своем прошлом, сильно отличался от местных жителей, однако сумел ко многим войти в доверие. «Влад человек непредсказуемый, агрессивный. Выпустят его лет через пять — и конец нам всем», — заявила она.

Затем, по ее словам, спустя некоторое время люди начали замечать массовые пропажи: у самой женщины исчезло все золото из домашней шкатулки, у других — телефоны и иные ценные вещи. Позже, когда Цикунов привез в населенный пункт неизвестную девушку с ребенком, жители узнали, что она, расставшись с ним, погибла.

«Выпала из окна. Тогда подозрение пало на Влада. Но раз его не посадили, значит, следователи не смогли доказать его причастность к гибели девушки», — заметила рассказчица и добавила также, что, по ее сведениям, мужчина был ранее судим за кражу, а оккультизмом не увлекался — скорее, «такую легенду придумал, чтобы прикрыть себя».

Кроме того, собеседница «МК» предположила, что мотивом преступления могли стать деньги, так как мать погибшего подростка после развода оформила расписку с обещанием вернуть долг в размере полутора миллионов рублей, однако так его и не вернула.

«Разговаривал всегда вкрадчиво и монотонно. Никогда не повышал голос. Казался человеком образованным. Бросалось в глаза, что много читал литературы по психологии. Видимо, много было времени на чтение», — рассказала о Цикунове женщина.

Ранее мать трехкратной чемпионки России по ачери-биатлону Марии Корнеевой, которая подозревается в убийстве, рассказала об увлечениях дочери — по ее словам, Мария не занималась оккультизмом. Она также отметила, что у дочери был товарищ, который якобы этим увлекался и мог ее «заразить». Женщина утверждает, что Корнеева не могла навредить другому человеку или же совершить преступление.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. Согласно версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.