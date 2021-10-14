Стало известно о странном поведении задержанной за ритуальное убийство чемпионки

Знакомые трехкратной чемпионки России по ачери-биатлону Марии Корнеевой, подозреваемой в ритуальном убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, рассказали о ее странном поведении. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Собеседник газеты рассказал, что Корнеева всегда казалась очень замкнутой и не радовалась выигранным медалям. «На тренировках она совсем не общалась с другими девочками. Приходила, говорила всем "здравствуйте" и "до свидания", и все. Воспринимала всех в штыки», — добавил он.

Три года спортсменка была в браке. В какой-то момент неожиданно для всех, по словам источника, она развелась, продала квартиру в новостройке, подаренную родителями к свадьбе, и уехала жить из Подмосковья в Рязань. Параллельно она продолжала учиться в аспирантуре, в академии физической культуры и спорта, должна была стать тренером. Однако центральное место в жизни Корнеевой занял ее новый сожитель — 52-летний Владислав Цикунов. По мнению собеседников «Московского комсомольца», девушка его боялась — в их отношениях имели место страх и шантаж.

Тело пропавшего под Рязанью подростка — пасынка Цикунова и Корнеевой — обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти — оно было спрятано под землей и мусором. По версии следствия, отчим и мачеха убили мальчика в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия.