В сборной России отреагировали на задержание биатлонистки за ритуальное убийство

Тренер сборной России по ачери-биатлону о подозрении спортсменки в убийстве: мы шокированы

В сборной России по ачери-биатлону шокированы новостью о задержании трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой. О такой реакции ТАСС рассказал старший тренер команды Владимир Матвеев.

Он отметил, что никто из тех, кто лично знаком со спортсменкой, не замечал у нее склонности к жестокости. Тренер также рассказал, что Корнеева продолжала претендовать на место в национальной команде, но в последнее время у нее появились другие интересы.

Ранее 14 октября под Рязанью обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Отмечается, что оно было спрятано под землей и мусором.

Согласно версии следствия, подростка убили его отчим Владислав Цикунов вместе с Корнеевой в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.