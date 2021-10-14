Мать подозреваемой в ритуальном убийстве подростка рассказала о дочери

Мать трехкратной чемпионки России по ачери-биатлону Марии Корнеевой, которая подозревается в совершении ритуального убийства 15-летнего подростка под Рязанью, рассказала в интервью «360» об увлечениях дочери. По ее словам, Мария не занималась оккультизмом.

«Я бы не сказала, что она этим занимается. Да вообще не знаю, в чем это заключается. Свечки, бывало, зажигала», — заявила женщина.

Она также отметила, что у дочери был товарищ, который увлекался оккультизмом. По мнению матери, он мог заразить этим занятием Марию. Женщина утверждает, что дочь не могла навредить другому человеку или же совершить преступление.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти ранее 14 октября. Отмечается, что оно было спрятано под землей и мусором.

Согласно версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.