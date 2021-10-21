Фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка предъявлено обвинение

В Рязани предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка отчиму и его сожительнице

Следствие предъявило обвинение фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвинение отчиму и его сожительнице предъявлено по статье 105 («Убийство несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Обвиняемые своей вины в инкриминируемом им преступлении не признают.

15 октября суд в Рязани удовлетворил ходатайство следствия об избрании мужчине и женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. Согласно версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда. Сам обвиняемый заявил, что никто не собирался убивать мальчика и все вышло случайно.