Арестованы обвиненные в ритуальном убийстве 15-летнего подростка россияне

В Рязани суд арестовал Владислава Цикунова и Марию Корнееву, обвиненных в ритуальном убийстве 15-летнего ребенка. Об этом в пятницу, 15 октября, в своем Telegram-канале сообщает телеканал «Звезда».

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании россиянам, обвиняемым по статье 105 («Убийство») УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Арестованные не признали вины в инкриминируемом преступлении.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. Согласно версии следствия, отчим и его сожительница убили подростка в ходе обряда. Сам обвиняемый заявил, что никто не собирался убивать мальчика, и все вышло случайно.

15 октября сообщалось, что жители поселка, в котором проживал Цикунов, рассказали о странных событиях вокруг личности подозреваемого в убийстве — в частности, о таинственном исчезновении его сожительницы и исчезновении золотых вещей у соседей.