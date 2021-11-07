Пьяный россиянин убил беременную падчерицу

В Долгоруковском районе Липецкой области пьяный отчим убил беременную падчерицу. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, днем 3 ноября между нетрезвым 49-летним мужчиной и 20-летней падчерицей произошел конфликт, в ходе которого отчим нанес девушке, находившейся на позднем сроке беременности, не менее четырех ударов ножом в грудную клетку. Она скончалась от полученных травм.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Он признал свою вину в совершении особо тяжкого преступления, добавив, что падчерица настраивала мать против него. Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Ранее стало известно, что в Кировском районе Перми 75-летний местный житель убил жену и внука, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).