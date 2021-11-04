Россиянин жестоко убил врача

Правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге россиянина, подозреваемого в жестоком убийстве врача, сообщает региональное издание Е1.

28 октября в одной из квартир Екатеринбурга нашли труп мужчины с тяжелыми травмами головы, после чего сразу же начали поиски преступника. Позже стало известно, что убитый был медиком.

В Следственном управлении Следственного комитета России и МВД пока не подтвердили факт задержания, однако пообещали дать комментарий по данному происшествию позднее. По информации полиции, задержанный вел асоциальный образ жизни.

Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске россиянка убила ударом ножа в глаз своего парня. Полицейские отправились на вызов о шумной вечеринке в одной из квартир. Дверь в квартиру оказалась открыта. Полицейские застали только следы вечеринки, все было тихо. В одной из комнат они нашли тело мужчины с ножом в глазу.