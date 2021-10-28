Россиянин убил прохожего за отказ дать сигарету

В Горно-Алтайске под суд пойдет местный житель, который убил прохожего за отказ дать ему сигарету. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике Алтай.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июля 2021 года на улице Чорос-Гуркина. Россиянин попросил у прохожего сигарету и получил отказ. Мужчина счет ответ грубым и начал бить его по голове и туловищу. Прохожий получил закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием под оболочку головного мозга и скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Ранее в Екатеринбурге подростки избили майора полиции из-за телефона в руке — они искали в качестве жертвы женщину, но в какой-то момент захотели ограбить мужчину в гражданской одежде, увидев у него мобильник. Преступники подкараулили его возле подъезда, брызнули ему в лицо из газового баллончика и избили. Во время избиения все трое молчали, у своей жертвы ничего не требовали и не похитили.