Избиение ребенка неадекватным мужчиной в Казахстане попало на видео

В казахстанском городе Тараз неадекватный прохожий избил ребенка. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Инцидент произошел 20 октября. На видео попал момент, как прохожий подбежал к едущему на самокате трехлетнему мальчику и с размаху ударил его по голове.

После того, как ребенок упал, злоумышленник попытался пнуть его, однако сам не устоял на ногах и свалился на землю. В ситуацию сразу же вмешалась находившаяся рядом мать мальчика. Она попыталась оградить его от злоумышленника, однако агрессивный мужчина ударил и ее.

После случившегося женщина обратилась в полицию. По факту нападения начато досудебное расследование по статье о хулиганстве. Было установлено, что подозреваемый страдает параноидной шизофренией и на данный момент состоит на учете в областной психиатрической больнице. Сотрудники полиции уже задержали его и поместили в медицинское учреждение для дальнейшего назначения судебно-психиатрической экспертизы.