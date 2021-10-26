Российские подростки пойдут под суд за убийство двух бомжей

В Рязани два российских подростка 17 и 16 лет пойдут под суд за убийство бомжей и утопление их тел в пруду. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Расследование по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия рязанцы признали вину в инкриминируемых им преступлениях.

По данным следствия, 5 июля 2021 года пьяные подростки жестоко избили, а затем утопили в пруду двух мужчин без определенного места жительства в ответ на отказ последних предоставить им сигареты. После совершенного преступления обвиняемые сбежали.