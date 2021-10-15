Подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней россиянки

В Чите по подозрению в убийстве 14-летней девушки задержали 15-летнего подростка

Следователи задержали несовершеннолетнего жителя Читы по подозрению в убийстве 14-летней россиянки. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 14 октября в поселке КСК города Читы. Через два часа после этого был задержан 15-летний подросток. Во время допроса с участием законного представителя, педагога и адвоката подозреваемый признался в содеянном, следователи проверили его показания на месте преступления.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование продолжается, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

14 октября в лесу около деревни Земенки под Рязанью обнаружили тело ранее пропавшего 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. По версии следствия, отчим и мачеха убили молодого человека в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.