Силовые структуры
 
Последние новости
Проценко объяснил свое включение в топ кандидатов в лидеры «Единой России»
В акватории Ялты запретили купаться
Раскрыта предварительная причина пожара на складе пиротехники в Москве
Сборная Германии обыграла Португалию в матче Евро
Президент Армении обратился к народу перед выборами в кризисной ситуации
Украина захотела бесплатно получить от Казахстана вакцину против коронавируса
Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020
Тихановская анонсировала план подпольной борьбы с Лукашенко
В Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы за отказ в поцелуе арестовали

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд арестовал 17-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы за отказ в поцелуе в поселке Мокшан Пензенской области. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СК России, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. Россиянина заключили под стражу до 18 августа, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и закрепляет доказательную базу. Кроме того, там оценят деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые проводили работу с подростком и его семьей.

О том, что подросток подозревается в убийстве школьницы, отказавшей ему в поцелуе, сообщалось 18 июня. Как стало известно, во время вечеринки молодой человек уделял внимание другой девушке и решил проводить ее домой. Ее 14-летняя подруга пошла с ними — школьнице было по пути. Когда пара рассталась, молодой человек решил пойти дальше вместе с подругой понравившейся ему школьницы и в какой-то момент попытался ее поцеловать.

Получив отказ, подросток жестоко избил девушку. Он разбил девушке голову, а затем нанес многочисленные порезы по всему телу куском стекла. После молодой человек спрятался в кустах недалеко от места преступления, где и был найден.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны подробности убийства российской школьницы за отказ в поцелуе
Россиянин убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
Обокравший подругу россиянин вышел на свободу и убил ее перед днем рождения
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
10:2517 июня

Раскрыта роль авторитетного мэра Арда в «турбазовской» ОПГ

09:2117 июня

Инженера взорвавшейся в российском городе автозаправки отправили под арест

06:2217 июня

Для похитительницы алмазов в белье запросили 10 лет тюрьмы

Силовые структуры00:01 5 марта
Николай и Алиса Тепикины

«Мне показалось, что она уже мeртва»

Смерть женщины при родах потрясла российский город. Почему в трагедии обвинили врача?
02:1517 июня

Устроивший массовый расстрел в казанской школе пожаловался правозащитникам

22:1216 июня

Внука нобелевского лауреата обвинили в угрозе убийством и угоне автомобиля

20:0216 июня

Россиянина посадили на два года за съеденную взятку для сотрудника ФСБ

Силовые структуры00:0128 февраля
Анна Храмцова

«Я отказалась стать украшением для начальника»

Самую красивую сотрудницу Росгвардии уволили после 11 лет службы. Ее травили завистливые коллеги
18:5716 июня

Суд приговорил россиянина за избитую и брошенную умирать в лесу бывшую девушку

18:0416 июня

Сотрудники ФСБ и МВД поймали участника банды Басаева

17:3916 июня

Лидер ОПГ по кличке Лес получил пожизненный срок за 13 убийств

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране
Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем
В центре Москвы сломали палец блогеру в женском платье
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Мясников предупредил об опасности популярного с советских времен лекарства
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Porsche запустила конфигуратор для фирменных часов
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
Концерн Stellantis пропустит Мюнхенский автосалон
Весь мир ждёт быстрое подорожание автомобилей
Эксперт предполагает резкий рост цен на автомобили в ближайшее время
Стали известны сроки премьеры новой BMW 7-Series
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
Mercedes-Benz сохранит компактные модели, но далеко не все
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы