Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы за отказ в поцелуе арестовали

Суд арестовал 17-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы за отказ в поцелуе в поселке Мокшан Пензенской области. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СК России, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. Россиянина заключили под стражу до 18 августа, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и закрепляет доказательную базу. Кроме того, там оценят деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые проводили работу с подростком и его семьей.

О том, что подросток подозревается в убийстве школьницы, отказавшей ему в поцелуе, сообщалось 18 июня. Как стало известно, во время вечеринки молодой человек уделял внимание другой девушке и решил проводить ее домой. Ее 14-летняя подруга пошла с ними — школьнице было по пути. Когда пара рассталась, молодой человек решил пойти дальше вместе с подругой понравившейся ему школьницы и в какой-то момент попытался ее поцеловать.

Получив отказ, подросток жестоко избил девушку. Он разбил девушке голову, а затем нанес многочисленные порезы по всему телу куском стекла. После молодой человек спрятался в кустах недалеко от места преступления, где и был найден.