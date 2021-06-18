Стали известны подробности убийства российской школьницы за отказ в поцелуе

В Пензенской области убивший 14-летнюю школьницу из-за отказа в поцелуе 17-летний россиянин был влюблен в подругу своей жертвы. Подробности убийства в пятницу, 18 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Во время вечеринки в поселке Мокшан подозреваемый в убийстве уделял внимание 15-летней девочке и решил проводить ее домой. Ее 14-летняя подруга пошла с ними — школьнице было по пути. Когда пара рассталась, молодой человек решил пойти дальше вместе с подругой понравившейся ему школьницы и в какой-то момент попытался ее поцеловать. Получив отказ, он жестоко избил ее.

По данным Telegram-канала 112, следователи проверяют версию о том, что в ночь убийства 17-летний россиянин был не один. Около трех лет назад он связался с некими братьями-близнецами, известными в поселке под прозвищем Главари. По словам друзей подозреваемого, знакомство его сильно изменило. Парень несколько раз участвовал в драках и однажды распылил в школе газовый баллончик, после чего его поставили на учет.

Ранее 18 июня сообщалось, что разгневанный ухажер разбил девушке голову, а затем нанес многочисленные порезы по всему телу куском стекла. После молодой человек спрятался в кустах недалеко от места преступления.