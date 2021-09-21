Россиянин убил подростка за съемку интимного видео

В Новосибирске суд арестовал 21-летнего местного жителя по обвинению в убийстве 16-летнего подростка, совершенного в июне 2018 года в кемпинге «У моря». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Молодого человека нашли в Калининграде 18 сентября и этапировали в Новосибирск. Он сознался в преступлении. Утром 28 июня 2018 года у него с подростком произошел конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему несколько ударов в шею колющим предметом. От полученных ран подросток умер. Обвиняемый скрылся, его местонахождение удалось установить лишь через три года, отмечает «КП».

Несовершеннолетний приехал на базу отдыха вместе с родителями и товарищем. Накануне убийства подросток с другом гуляли по берегу Обского моря. Там они заметили парочку, занимавшуюся сексом и сняли их на видео. Любовники работали на базе отдыха. На следующее утро подросток пошел в туалет, расположенный рядом с домиком, и повстречал молодого человека, который стал героем интимного видео. Он рассказал ему о записи, которую слил в сеть. По этой причине между ними произошел конфликт, в ходе которого подросток был убит.

Одним из подозреваемых в ходе расследования был сотрудник полиции — 45-летний майор патрульно-постовой службы. Предполагается, что он — родственник девушки из интимного видео. Его могут привлечь к ответственности за укрывательство преступления. Якобы он учил родственницу покрывать сбежавшего любовника.