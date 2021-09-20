Российского фотографа передумали досрочно освобождать за убийство модели-жены

Свердловский областной суд пересмотрел решение об условно-досрочном освобождении (УДО) российского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного к десяти годам лишения свободы за убийство модели-жены. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Изучив представление прокурора и апелляционную жалобу адвоката потерпевшей стороны, суд отменил постановление Чкаловского суда Екатеринбурга от 3 августа 2021 года. Тогда было удовлетворено ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении из колонии.

Теперь его передумали отпускать, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

В декабре 2020 года Лошагину заменили неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы. Этот вид наказания предусматривает, что осужденный ограничен в передвижении. При этом он находится на воле и обязан отмечаться у инспектора ФСИН. В феврале по требованию прокуратуры Свердловский областной суд отменил это решение.

В ночь на 23 августа 2013 года во время вечеринки Дмитрий Лошагин убил жену Юлию Прокопьеву. Супруги вышли из своей квартиры на лестницу, где между ними произошла ссора. Фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею. Затем он спрятал тело под лестницей и вернулся на вечеринку. После этого он вывез труп женщины в лесной массив под Первоуральском и сжег на костре.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.