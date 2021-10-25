Школьница избила сковородой пожилого отчима и попала на видео

17-летняя девушка в Томской области избила отчима сковородой за издевательства над матерью

В Бакчарском районе Томской области 17-летняя девушка избила пожилого отчима сковородой и руками. Свой поступок россиянка объяснила тем, что мужчина издевался над ее матерью. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Все произошло 23 октября. На видеокадрах видно, что сначала девушка бьет лежащего на диване полуголого отчима сковородой по лицу. После она начинает ударять пожилого мужчину кулаками. По словам школьницы, отчим не пускал ее домой и издевался над ее матерью.

Как передает издание «Аргументы и факты», полиция уже начала проверку.

Ранее в Томске в лифте жилого дома полуголый мужчина избил россиянку кулаками и ногами.