Попытка убийства российского зампрокурора попала на видео

В Курганской области 37-летнего главу фермерского хозяйства Аманжола Саутбаева обвинили в покушении на убийство заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание публикует видео с камеры наблюдения, на которое попал момент преступления. На кадрах видна машина, к которой привязан человек. Его протащило несколько метров.

Преступление было совершено ранним утром 13 октября в поселке Гравийный Катайского района. На стоянке кафе «Светлана» на прокурора напал мужчина. Между ними произошла ссора, во время которого напавший избил Дедулю, а затем надел ему на шею петлю-удавку из буксировочного троса и привязал к автомобилю, который протащил прокурора несколько метров.

Причина конфликта между фермером и прокурором выясняется. Фермер является племянником жены прокурора, уточняет Baza. Они поссорились во время застолья в кафе.

20 октября Саутбаева поместили под домашний арест, сообщили в пресс-службе Катайского районного суда. Прокуратура обжаловала это решение суда, настаивая на отправке фермера в СИЗО. Саутбаев на протяжении нескольких лет разводит крупный рогатый скот и производит молоко.

В прокуратуре Далматовского района сообщили, что Дедуля находится в отпуске, отказавшись комментировать произошедшее на него покушение.