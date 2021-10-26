Допрос одного из самых разыскиваемых преступников России попал на видео

Задержание и допрос одного из самых разыскиваемых преступников в России — заподозренного в убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина — попали на видео. Ролик во вторник, 26 октября, в своем Youtube-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах виден дом и квартира, в которой скрывался подозреваемый Юрий Чекин. Мужчина, сидя у окна, на вопрос следователей поясняет, что его задержали по подозрению в заказных убийствах. На вопрос сотрудника правоохранительных органах о помощнике, обеспечивавшем проживание в помещение, он ответил уклончиво — «мне тут сняли квартиру, и все».

Далее демонстрируется огнестрельное оружие, имеющее отношение к уголовному делу, и доставка задержанного в кабинет следователя.

О задержании Юрия Чекина сообщалось ранее 26 октября. Мужчина находился в розыске 20 лет как организатор и заказчик убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина. За информацию о местонахождении Чекина МВД обещало награду в один миллион рублей.