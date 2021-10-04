Задержан заказчик готовившегося убийства помощника прокурора Махачкалы

ФСБ и МВД предотвратили заказное убийство помощника прокурора Махачкалы и его отца

В Дагестане предотвращено заказное убийство помощника прокурора Махачкалы и его отца. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ и МВД, задержан заказчик расправы, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России. В отношении 62-летнего жителя Дагестана и его сообщников возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух человек.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемые решили организовать убийство 60-летнего жителя Махачкалы и его сына. Мотивом преступления стал спор из-за земельного участка. Были подысканы исполнители убийства, также велась слежка за жертвами. Однако о готовящемся убийстве стало известно правоохранительным органам.

3 октября пропали помощник прокурора и его отец, но уже 4 октября стало известно, что их укрыли в безопасном месте, чтобы спасти им жизни, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана.