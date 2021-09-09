Появилось видео обыска у организатора заказных убийств в даркнете из Ижевска

СКР показал видео из квартиры жителя Ижевска, принимавшего в даркнете заказы на убийство

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео обыска в конспиративной квартире 38-летнего жителя Ижевска, задержанного по подозрению в организации заказных убийств через группу в даркнете.

На кадрах показаны компьютеры, мобильные телефоны и деньги, изъятые следователями.

По данным следствия, мужчина готовил заказное убийство жителя Санкт-Петербурга. Он также причастен к устранению супругов, проживавших во Владимирской области, в 2020 году. По этим делам уже задержаны киллер и пособники, которые собирали данные о жертвах.

Ранее 9 сентября сообщалось о задержании жителя Ижевска. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.