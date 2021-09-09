Россиянина задержали за создание группы в даркнете по организации убийств

Следователи задержали создателя преступной группы в даркнете, которая организовывала заказные убийства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) России Светлана Петренко.

Следователями совместно с ФСБ России и Главным управлением уголовного розыска МВД России был установлен создатель и владелец преступной группы в даркнете — 38-летний житель Ижевска.

В ходе обыска на его конспиративной квартире изъяты мобильные телефоны, компьютеры, технические средства для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денег.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также его проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В Главном следственном управлении СКР расследуется уголовное дело об убийстве супругов Владимирской области в 2020 году и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга. Дело находится в производстве отдела по расследованию киберпреступлений. Подразделение создано по решению председателя СКР Александра Бастрыкина в связи с возросшим количеством таких преступлений. Ранее по данному делу задержали исполнителя убийства и пособников, собиравших персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших. Сейчас они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Установлено, что преступления организовывались на одной из интернет-площадок в даркнете. Владелец сайта предоставлял заказчикам незаконные услуги за плату в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов.

Сервис работал анонимно с применением средств сетевой конспирации.