Процесс над главным киллером России Джако начался в военном суде

Южный окружной военный суд начал процесс по делу киллера Аслана Гагиева по кличке Джако. Об этом в понедельник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщил представитель суда.

Представший перед судом Гагиев, которого СМИ окрестили «главным киллером России», обвиняется по статьям 210 («Организация преступного сообщества»), 209 («Бандитизм»), 105 («Убийство группой лиц по предварительному сговору») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. По версии следствия, Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших ОПГ страны, состоящую преимущественно из киллеров.

Группировка действовала на территории Москвы и Подмосковья, а также в Республике Северная Осетия-Алания. В составе ОПГ было не менее 50 человек.

Позже, в 2012 году, Гагиев создал отдельные вооруженные ячейки, которые действовали на территории Северной Осетии. По приказу Джако участниками этих ячеек были убиты как минимум шесть местных жителей. Одним из них был заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа.

На данный момент следствию известно о 49 эпизодах преступной деятельности банды. Свои приговоры получили 24 члена группировки, некоторые осуждены пожизненно. Еще 12 бандитов ждут свой приговор, семеро в розыске и еще семеро были убиты по приказу Джако в результате внутренних конфликтов. Гагиев скрывался от правоохранителей с 2014 года. В 2015 году его задержали в Вене. Процедура экстрадиции обвиняемого в Россию заняла три года.