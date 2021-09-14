Стали известны подробности заказного убийства российского ректора

Установлены все обстоятельства убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова в 2012 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) России Светлана Петренко.

Собранные СКР доказательства признаны судом на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора бывшему проректору Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики по учебной линии Василию Соловьеву, который заказал убийство ректора этого же университета Александра Викторова.

Соловьева признали виновным по части 3 статьи 33, пунктам «б», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства»).

Ректора СПбГУСЭ Александра Викторова убили 5 сентября 2012 года. Вместе с супругой он возвращался на служебном автомобиле с водителем домой в районе Всеволожска. Соучастник стоял на дороге и давал убийце инструкции по радиостанции, он заранее подал сигнал о приближении машины. Как только супруги отпустили водителя и вошли во двор, киллер три раза выстрелил в спину и голову 61-летнего ректора, он скончался на месте. Его жену ранили в бедро. После этого киллер скрылся на ожидавшем его автомобиле.

По версии следствия, летом 2012 года обвиняемый Соловьев встретился в Санкт-Петербурге со своим знакомым Виталием Ковалевым и попросил его найти киллеров для убийства Викторова. За это Ковалев запросил гонорар в размере 30 тысяч евро. Заказчик сообщил организатору адреса работы и дома будущей жертвы, а также названия сайтов с опубликованными фотографиями ректора. Соловьев пообещал Ковалеву своевременную оплату убийства, а также нежилое помещение в Санкт-Петербурге. Организатор получил часть гонорара и начал готовиться к убийству: приобрел пистолет кустарного производства с глушителем, радиостанции, мобильные телефоны, арендовал автомобили. К расправе над ректором он привлек своих знакомых — Вячеслава Макарова в роли шофера и Андрея Елисеева, который должен был совершить само убийство. Наемники поселились в арендованном для них частном доме в Петербурге. Они следили за ректором и устанавливали его маршруты, передвигаясь на разных автомобилях.

Мотивом убийства стала месть Соловьева ректору Викторову за инициированные судебные иски о взыскании с подконтрольных проректору организаций ущерба, причиненного университету в связи с невозвратом денежных средств за обучение студентов и отчуждением спорных объектов недвижимости.

Исполнителей заказного убийства ректора Викторова задержали и признали виновными. В частности, Елисеева — в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Ковалев признан виновным в организации убийства по найму, организации приготовления к убийству, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Макаров — в подстрекательстве и пособничестве убийству по найму, а также подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству по найму. Ковалева приговорили к 17 годам колонии строгого режима, Макарова — к 9 годам, Елисеева — к 13 годам.

Находящегося в федеральном розыске с января 2018 года Василия Соловьева заочно приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.