Сбежавшему проректору вынесли приговор за заказное убийство россиянина

Находящемуся в федеральном розыске проректору петербургского вуза дали 18 лет за убийство

Ленинградский областной суд заочно вынес приговор бывшему проректору Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Василию Соловьеву, который заказал убийство ректора Александра Викторова. Об этом изданию 47News сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Находящегося в федеральном розыске с января 2018 года Соловьева признали виновным в организации убийства и заочно приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

По версии следствия, в 2012 году ректор СПбГУСЭ Александр Викторов в ходе финансовой ревизии выявил факты хищения бюджетных средств на общую сумму миллиард рублей в тот период, когда вузом руководил отец Соловьева. Кроме того, были выявлены факты отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих университету. Ректор обратился в правоохранительные органы и в суд.

Суд взыскал с Соловьева 20 миллионов рублей в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда.

Также ранее были осуждены другие фигуранты дела.

61-летний ректор Викторов был застрелен в сентябре 2012 года возле своего загородного дома во Всеволожске Ленинградской области. Киллер перелез через ограду и поджидал жертву. Соучастник стоял на дороге и давал инструкции по радиостанции. Отмечается, что организация убийства длилась в течение двух недель.