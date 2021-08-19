Исполнителям заказного убийства российского ресторатора вынесли приговор

Ленинградский областной суд на основании вердикта присяжных вынес приговор троим исполнителям убийства петербургского ресторатора Михаила Долгополова. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

Присяжные, при участии которых слушалось дело, признали троих мужчин виновными.

Суд приговорил Сергея Кима к 17 годам лишения свободы, Андрея Васильева — к 15 годам, а Вадима Обысова — к 18 годам. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ресторатор из Санкт-Петербурга Михаил Долгополов пропал весной 2019 года. Его тело обнаружили в лесу в Новгородской области.

Как позже установили сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области и уголовного розыска главка МВД России по городу Петербургу, под надуманным предлогом Долгополова вывезли в арендованный загородный коттедж и убили выстрелом в голову из пистолета. Тело ресторатора спрятали в лесу.

По версии следствия, за это убийство исполнители поучили более 500 тысяч рублей.

Как сообщил изданию источник в силовых структурах, предполагаемый заказчик убийства Юрий Бирюченко, по кличке Танкист, в настоящее время объявлен в международный розыск.