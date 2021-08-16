Пытавшегося подкупить судей российского адвоката отправили в колонию

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор адвокату Игорю Николаенко, обвиняемому в покушении на мошенничество. Об этом «Интерфаксу» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

При поступлении дела в суд Николаенко вменялось посредничество при передаче взятки, впоследствии состав преступления переквалифицировали на покушение на мошенничество.

Суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, адвокат московской юридической компании решил воспользоваться спором двух коммерческих структур в Арбитражном суде Москвы в своих целях и предложил одной из сторон конфликта передать через него взятку. С июня 2019 года по январь 2020 года в Санкт-Петербурге Николаенко получил 25 миллионов рублей от представителя коммерческой структуры, чтобы подкупить судей Арбитражного суда Московского округа и Девятого арбитражного апелляционного суда за принятие решения в ее пользу.

В январе 2020 года он был задержан сотрудниками ФСБ при передаче девяти миллионов рублей.