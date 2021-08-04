В Самаре ректор университета стал фигурантом уголовного дела

В Самаре ректора Самарского государственного экономического университета заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, ректор и заместитель начальника отдела по научным исследованиям, который также стал фигурантом дела, заключили договоры на выполнение научно-исследовательских работ, неактуальных для университета. По актам сдачи-приемки подозреваемые перечислили исполнителю 3,5 миллиона рублей, хотя работы не были выполнены.

В отношении сотрудников университета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).