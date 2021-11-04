Пожилой россиянин убил жену и внука и совершил самоубийство

СК: 75-летний житель Перми убил жену и внука, после чего совершил самоубийство

В Кировском районе Перми 75-летний местный житель убил жену и внука, после чего совершил самоубийство. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Уточняется, что тела в квартире на улице Александра Невского обнаружила 3 ноября вернувшаяся домой дочь. Погибшие — ее родители 65 и 75 лет и 17-летний сын. СК установил, что преступление совершил пожилой россиянин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее 4 ноября стало известно, что правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге россиянина, подозреваемого в жестоком убийстве врача. По данным полиции, задержанный вел асоциальный образ жизни.