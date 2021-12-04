Ольга Голодец представила индустрию здравоохранения Сбера на «Экспо-2020»

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец приняла участие в дискуссии «Будущее медицины: человеческий мозг и цифровой разум в основе научных открытий» на «Форуме России: определяя будущее», который проводится в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае.

По словам участников сессии, MedTech растет экспоненциально, поскольку отвечает важному общественному запросу на качественное и доступное медицинское обслуживание. Инновационные технологии призваны защитить от болезней и глобальных вызовов. Введение в клиническую практику клеточных и геннотерапевтических технологий, усиленных системами искусственного интеллекта (ИИ), поможет врачам справляться с различными заболеваниями.

Ольга Голодец отметила, что Сбер, накопив колоссальный опыт внедрения новых технологий в финансовой индустрии, теперь развивает свои продукты, сервисы и решения и в других сферах. Формируя собственную индустрию здравоохранения, Сбер стремится поставить свои компетенции на службу человеку и обществу через реализацию и внедрение высокотехнологичных сервисов для поддержания здоровья.

«Здравоохранение будущего позволит решить две главные задачи — увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Мы создаем наши сервисы на основе уже новой модели предоставления медицинской помощи будущего и человека в центре нее. Индустрия здравоохранения Сбера постоянно совершенствуется и разрабатывает решения в области новых форматов оказания медицинской помощи, цифрового подхода в обеспечении и поддержании здорового образа жизни, новых технологий лабораторного тестирования и в применении медицинских девайсов, — отметила Ольга Голодец. —Цифровые сервисы, скоринговые и предиктивные модели смогут раньше выявлять причины заболеваний и предотвращать их последствия. Применение моделей искусственного интеллекта дадут возможность совершенно по-другому взглянуть на систему управления собственным здоровьем».

Индустрия здравоохранения Сбера, представлена компаниями, работающими на рынке eHealth в направлениях B2C, B2B и B2G: это СберЗдоровье (телемедицина), СБЕР ЕАПТЕКА (доставка лекарств) и СберМедИИ (применение технологий ИИ в медицине).

Компания СберЗдоровье имеет более 14 миллионов клиентов. Через сервис можно воспользоваться консультациями врачей более 25 специальностей, причем терапевты и педиатры отвечают на запросы в течение 5 минут. Сбер одним из первых в России внедрил сервис дистанционного мониторинга за больными COVID, а затем включил в него и граждан с хроническими заболеваниями. Сегодня данный сервис охватывает более 42 тысяч граждан страны.

СБЕР ЕАПТЕКА всего за два года стала одной из самых популярных онлайн-аптек в России. Аптечная сеть насчитывает более 90 хабов и 3000 пунктов выдачи заказов, товарный ассортимент составляет 70 000 наименований. За 2021 год компания выполнила 11 миллионов заказов по всей стране.

Сбер объединил 58 действующих моделей на базе ИИ в рамках платформы СберМедИИ — Медицинский цифровой диагностический центр. Разработка создана для помощи врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений на основании данных первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики. Система содействия в принятии врачебных решений — Умный помощник врача «ТОП-3», разработанная Сбером совместно с правительством Москвы, помогла врачам поликлиник столицы поставить 2 миллиона диагнозов и стала лауреатом конкурса ООН.

