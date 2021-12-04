Товарооборот России и ОАЭ достиг рекордного уровня в 2021 году

Мишустин: товарооборот Россия и ОАЭ в 2021 году превысил четыре миллиарда долларов

За первые десять месяцев 2021 года товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вырос и превысил четыре миллиарда долларов. О рекордном уровне, который достиг товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что в 2020 году товарооборот между двумя государствами составил 3,3 миллиарда долларов.

«Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются», — заявил премьер-министр России.

Он добавил, что считает символичным совпадение по времени Дня России на всемирной универсальной выставке с торжествами по случаю 50-летия образования ОАЭ. Также Мишустин подчеркнул, что Москва придает большое значение укреплению гуманитарных контактов, расширению образовательных и туристических обменов.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что КНР и Российская Федерация достигли исторических успехов в развитии сотрудничества, а энергетика создает основу для дальнейшего увеличения товарооборота.