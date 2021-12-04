Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник

Скончался координатор Федерального политкомитета «Яблока», депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно сообщению, Мисник умер 4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 83 лет. Прощание с политиком состоится во вторник, 7 декабря.

С 1995 года по 1999 год Мисник был депутатом Государственной Думы второго созыва. В 1998 году он возглавил комитет Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока. Также с 2001 года Мисник входил в руководящие органы «Яблока», в 2004-2008 годах руководил Центральным аппаратом партии. После являлся бессменным координатором Федерального политического комитета партии.

