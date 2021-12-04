В Пентагоне подтвердили намерение России вторгнуться на Украину

Представитель Пентагона: Россия разместила около 100 тысяч военных на границе с Украиной

Администрация президента США Джо Байдена очень серьезно относится к сигналам Кремля о намерении вторгнуться на Украину и не считает их блефом. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в разговоре с Fox News.

Собеседник телеканала подтвердил информацию о том, что Россия разместила около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

Ранее в декабре издание The Washington Post опубликовало карту наступления России на Украину. Согласно документам американской разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих. Как уточнил представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины».

Как рассказали немецкому изданию Bild источники в НАТО и службах безопасности, атака может произойти в конце января — начале февраля. На первом этапе планируется зайти с юга Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать страну от моря.