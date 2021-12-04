Итальянец захотел получить COVID-сертификат с помощью уловки и потерпел неудачу

Находчивый житель итальянского города Биелла, захотевший обзавестись COVID-сертификатом без вакцинации, придумал хитрую уловку, чтобы избежать прививки, но потерпел неудачу. Мужчина купил силиконовый протез и попытался выдать его за свою руку, однако обмануть медиков ему не удалось, пишет La Repubblica.

Выяснилось, что 57-летний дантист Гвидо Руссо ранее был отстранен за отказ от прививки. Тогда итальянец решил купить протез и попытаться с его помощью обмануть врачей, чтобы получить сертификат и вернуться к работе, не делая вакцину от COVID-19. Однако во время процедуры обман быстро был раскрыт: медсестра обратила внимание, что «кожа» мужчины была холодная и напоминала резину. Кроме того, она была слишком светлой.

Осознав, что его разоблачили, итальянец попытался уговорить коллегу закрыть глаза на его поступок, однако она все же сообщила в полицию и обвинила мужчину в мошенничестве. В настоящий момент местные правоохранительные органы проводят расследование.

Издание обратило внимание, что мысль воспользоваться искусственной конечностью могла прийти в голову не только Руссо — указывается, что в Twitter уже распространяются посты с различными протезами, которые люди могут использовать при вакцинации.

Ранее россиянам рассказали о новом мошенничестве с вакцинацией. Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что злоумышленники начали похищать средства граждан под видом выплаты пособия за вакцинацию.