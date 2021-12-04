В Раде посмеялись над докладом о «российском вторжении»

Депутат Рады Рабинович: парламентарии смеялись во время доклада о «российском вторжении»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook удивился реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения».

По его словам, пока Резников зачитывал доклад о «страшной угрозе военного вторжения», в это время депутаты смеялись и весело общались друг с другом. «Понимают, что это очередной "переворот"», — написал депутат.

Он также сопроводил свою публикацию видео выступления главы минобороны, на котором видно неслушающих его парламентариев.

Ранее главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что страны НАТО пришли к положительным выводам по возможностям поставок Киеву вооружения в случае вторжения России. По его словам, союзниками Киева в ноябре был проведен анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Он подчеркнул, что главным предметом интереса является реальная боеспособность войск в случае возможного «российского вторжения».