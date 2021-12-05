Парень отомстил работодателю за увольнение и восхитил Reddit

Бывший оператор-монтажер с ником @This_Manner_256 поделился историей, как он отомстил работодателю после необоснованного увольнения. По словам рассказчика, он заблокировал доступ компании к снятым им видео, которыми пользовалась организация. Публикацию об этом мужчина разместил на Reddit, многие комментаторы восхитились его поступком.

Как рассказал @This_Manner_256, примерно три года назад он в качестве фрилансера работал на компанию с миллионной выручкой. Автор поста создавал видеоконтент для соцсетей организации. По словам мужчины, его зарплата была невысокой при том, что он много трудился. «Мне платили чуть больше минимальной оплаты труда, а я выдавал (в какой-то момент) по 50 видео в день», — пожаловался @This_Manner_256. Он также добавил, что в офисе компании царила недружелюбная атмосфера.

Спустя примерно полгода после начала работы с компанией @This_Manner_256 попросил у руководства прибавку к зарплате. Он объяснил начальству, что его видео крайне положительно влияют на продажи организации. Как уточнил юзер, он подкрепил свои слова доказательствами в виде статистики. «Спустя считанные часы меня уволили за то, что я, с их слов, "не справлялся с работой" и за то, что мои ролики не оказывали на соцсети желаемого ими эффекта», — рассказал @This_Manner_256. После несправедливого увольнения пользователь Reddit, по его словам, месяцами не мог найти другую работу.

Идея мести компании пришла мужчине в голову, когда он спустя три года просматривал Google Диск на своем старом аккаунте. @This_Manner_256 увидел, что организация по-прежнему использовала его файлы, которые он создал во время работы на нее. Это были необходимые для создания роликов шаблоны и готовые видео. «Я скопировал файлы для себя и удалил их онлайн-версии. Завтра они проснутся и обнаружат, что у них больше нет этих роликов (включая файлы, с которыми они работали)», — поделился автор публикации.

Пост This_Manner_256 завирусился на Reddit, он собрал больше 140 тысяч лайков. Многие комментаторы положительно оценили месть мужчины бывшим работодателям. «Отличная работа, браво!», «Держи нас в курсе, это забавно», — написали юзеры.

Позже автор поста опубликовал в комментариях другие детали истории. @This_Manner_256 уточнил, что немного изменил свою месть: он восстановил на Google Диск удаленные файлы, однако заблокировал компании доступ к ним. Он добавил, что, согласно контракту с бывшим работодателем, его файлы принадлежат только ему, в том числе после завершения действия документа.