Apple подала в суд на ФАС России

Американская компания Apple подала ответный судебный иск против Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Москвы.

Корпорации грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке, поэтому она таким образом оспаривает требование ФАС информировать покупателей магазина App Store об альтернативных способах оплаты.

27 октября ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета информировать покупателей приложений в App Store о возможности оплачивать покупки другими способами. Компания же берет комиссию от 15 до 30 процентов с каждого платежа. Пользователи не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store, подчеркнули в ФАС.