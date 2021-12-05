Кандидат в президенты Франции подвергся нападению на своем первом митинге

Кандидат на пост президента Франции Эрик Земмур повергся нападению в ходе своего первого предвыборного митинга в парижском пригороде Вильпент. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На видеозаписи, опубликованной на сайте телеканала, видно, как Земмур в сопровождении охраны и журналистов движется по залу к трибуне. В этот момент на него неожиданно набросился неизвестный мужчина, выбежавший из толпы зрителей. В попытке повалить Земмура на землю он с силой обхватил голову кандидата. Охрана задержала злоумышленника и вывела его из зала. Сейчас он находится под стражей за умышленное насилие.

Как сообщили в полиции, личность злоумышленника правоохранителям уже известна, он связан с различными правонарушениями. Причины нападения неизвестны.

О выдвижении Земмура на пост президента Пятой республики стало известно 30 октября. Он известен как сторонник радикально правых взглядов. В настоящее время в список претендентов на должность главы государства, выборы которого пройдут во Франции в апреле 2022 года, входят уже более 40 человек.