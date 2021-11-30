Радикальный журналист выдвинул кандидатуру на пост президента Франции

Радикальный журналист Эрик Земмур, известный крайне правыми взглядами, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции. Об этом он объявил в ходе выступления, трансляция которого ведется на его канале в YouTube.

«Я решил баллотироваться на президентских выборах», — сообщил публицист.

В настоящее время в список претендентов на должность главы государства, выборы которого пройдут во Франции в апреле 2022 года, входят уже более 40 человек. При этом действующий французский лидер Эмманюэль Макрон о выдвижении своей кандидатуры на второй срок официально пока не сообщал.

Как отмечает РИА Новости, по результатам недавнего опроса Elabe, на данный момент поддержать Земмура в первом туре выборов готовы 12-15 процентов избирателей. В то же время за Макрона готовы проголосовать 25-27 процентов граждан, а за лидера консервативной партии «Национальное объединение» и депутата французского Национального собрания Марин Ле Пен — 20-22 процента.

Земмур известен как сторонник правых политических взглядов. В частности, он выступает за принудительное возвращение мигрантов из Франции в страны их происхождения, а также за отмену права получения французского гражданства по рождению на территории страны.