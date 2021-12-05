Россиянка со сломанной ногой сломала руку в травмпункте

В Екатеринбурге женщина сломала руку в больнице, в которую обратилась со сломанной ногой

В Екатеринбурге россиянка подаст в суд на больницу, после того как ее мать со сломанной ногой пришла на прием к врачу и сломала себе руку. Об этом сообщает E1.ru.

До травмпункта женщине помогли добраться дочь и ее коллега. Дочь спросила врача, может ли она завести пострадавшую в кабинет и помочь раздеться, однако получила отказ.

«Я стою у кабинета, вдруг слышу дикий крик мамы. Потом уже закричал врач, чтобы я зашла», — вспоминает россиянка. Выяснилось, что на рентгене женщине дали стул, чтобы она сняла обувь, но до него пациентке пришлось прыгать на одной ноге. В этот момент она упала и сломала запястье.

Дочь пострадавшей сочла отношение медиков халатным и обратилась к юристу, чтобы подать в суд на больницу.