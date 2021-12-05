В Британии заинтересовались появившимися в парламенте следами кокаина

Британский парламент заинтересовался появившимися в здании следами кокаина и намерен расследовать возможный факт употребления наркотика в Вестминстерском дворце. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на журналистов Times, заявил спикер Палаты общин Линдси Хойл.

В частности, уже на следующей неделе комиссия палаты обсудит проблему и способы ее решения. Не исключено, что будет увеличено количество служебных собак. Возможно, в здании появятся животные, которые способны обнаружить наркотики.

Заявление прозвучало после того, как в 11 из 12 проверенных мест в Вестминстерском дворце были обнаружены следы кокаина. В том числе речь идет о туалетах, которые расположены в непосредственной близости от личных кабинетов премьер-министра Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател.

Отдельные источники Times уточнили, что ряд членов парламента употребляли кокаин на закрытых вечеринках в присутствии коллег. Согласно этой версии, в парламент его приносил наркоторговец, оформленный на должность помощника одного из экс-парламентариев, который и сам занимался перепродажей кокаина.