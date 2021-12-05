Аналитики зафиксировали рост цен на вторичное жилье

В начале 2022 года рынок вторичного жилья вернется к околонулевой динамике средних показателей, предрекли аналитики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов рынка.

Аналитики отмечают, что росту цен способствовал предновогодний ажиотаж. По данным ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах составила 104,9 тысяч рублей за один квадратный метр, увеличившись на 2,4 процента относительно предыдущего месяца. К похожим выводам пришли в компании «Этажи» и «Авито Недвижимость».

По мнению экспертов, россияне стремятся вложить сбережения в недвижимость из-за высокой инфляции и опасений дальнейшего роста стоимости ипотечного кредитования. Кроме того, интерес ко вторичному жилью подогревает дефицит новостроек на финальной стадии строительства. Однако к 2022 году около трети продавцов будут готовы понизить стоимость объектов, это означает, что темпы роста цен на вторичное жилье могут снизятся.