В России выявили 32 602 случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 32 602 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 801 613. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 5 декабря.

Днем ранее в России зафиксировали 32 974 случая заражения.

За сутки в России скончались 1206 пациентов с COVID-19. Количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным с 8 ноября.

Суточный показатель выздоровлений составил 30 593, общий — 8 502 406.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3301), Санкт-Петербурге (2420) и в Московской области (2096). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1 случай), Ненецком автономном округе (11 случаев) и в Республике Калмыкия (23 случая).