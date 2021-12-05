Украинский писатель причислил Сибирь, Дальний Восток и Казахстан к Украине

Писатель Петр Кралюк объявил украинскими шесть российских регионов и северную часть Казахстана. Об этом говорится в его статье, опубликованной киевским изданием «День».

Автор указывает на украинское происхождение названий многих поселений в нынешней Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях. В них и продолжают жить люди с типично украинскими фамилиями. В Сибирь украинцы попали еще в XVI веке.

Кралюк причисляет к Украине Дальний Восток ссылаясь на то, что там крестьяне стали массово селиться с конца XIX века, незадолго после того, как этот край в 1858-1860 годах вошел в состав Российской империи. Украинцев гнало на Дальний Восток малоземелье.

Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана. Перепись 1926 года показала, что на Сером Клине проживает около миллиона украинцев. Здесь они составляли самую большую этническую группу.

Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом, отмечает РИА Новости.