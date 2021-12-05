На Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом у туриста

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекцией выявили на Мальдивах. Об этом говорится в Twitter-аккаунте агентства по охране здоровья Мальдив (HPA).

«Об этом случае стало известно в результате геномного секвенирования, проведенного на положительном образце, взятом у туриста», — говорится в сообщении агентства.

Новый штамм коронавируса омикрон выявлен уже в 20 странах мира. Всего в мире зарегистрировано 226 случаев инфицирования новым видом COVID-19. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

